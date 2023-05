Italia-Usa: al “Met” di New York sarà esposta una statua avuta in prestito dalla Fondazione Mont’e Prama, in Sardegna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ci auguriamo che tutti gli avventori del museo restino affascinati dalla storia della Sardegna, e che magari in futuro decidano di recarsi nella nostra bellissima isola, di cui vogliamo raccontare la storia”, ha aggiunto Nadia Canu, direttrice della fondazione. “Sono orgogliosa per l’esposizione di uno dei 33 giganti della Sardegna nel Metropolitan Museum of Art, che sarà in mostra per la prima volta in assoluto negli Stati Uniti: questo accordo eccezionale è stato possibile grazie alla collaborazione del museo con la Fondazione Mont’e Prama, con il ministero della Cultura e con la Regione Sardegna”, ha affermato l’ambasciatrice d’Italia negli Stati Uniti, Mariangela Zappia, dicendosi “certa che il ‘Manneddu’ contribuirà a far scoprire al pubblico del museo la misteriosa civiltà nuragica”. (Was)