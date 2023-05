Scuola: ministero su docenti tutor, già firmata direttiva su previsione punteggio aggiuntivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito ad alcune dichiarazioni rese alla stampa da esponenti sindacali, il ministero dell’Istruzione e del Merito precisa che la direttiva del ministro relativa alla previsione di un punteggio aggiuntivo per i docenti che svolgeranno la funzione di tutor è stata a suo tempo firmata e inviata al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione. La direttiva – riferisce una nota – del 21 aprile scorso, dà mandato al Dipartimento di definire con i sindacati, nell’ambito del prossimo contratto integrativo, il punteggio da riconoscere per il servizio prestato, punteggio che sarà utile ai fini delle graduatorie interne e della mobilità. (Com)