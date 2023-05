Ucraina: Borrell, stiamo facendo tutto il possibile, ma capisco insistenza di Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue sta facendo tutto il possibile per aiutare l'Ucraina, ma capisce che Kiev attenda sempre di più. Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di difesa, nel corso della conferenza stampa finale della riunione informale dei ministri degli Esteri europei di Stoccolma. "Capisco perfettamente il ministro degli Esteri, Dmitro Kuleba, o nei panni dei soldati ucraini. Se fossi in loro chiederei di più e più in fretta, è umano", ha dichiarato rispondendo alle domande dei giornalisti. "Ma la preoccupazione espresse da Kuleba riguardo all'accordo per l'approvvigionamento congiunto di munizioni è stata risolta. Abbiamo già un accordo e il lavoro continua al fine di attuarlo. E lui lo sa", ha continuato Borrell. "Come sa che stiamo facendo tutto il possibile, secondo le nostre procedure, al fine di sostenere l'Ucraina", ha concluso affermando di affermare la capacità del ministro ucraino di stimolare l'Ue. (Beb)