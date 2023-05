Ucraina: Borrell, non è segreto che Ungheria non creda a efficacia sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, ha affermato di non aver sentito i commenti negativi fatti da parte del ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto. "Non abbiamo mai sentito questi commenti", ha dichiarato rispondendo alle domande dei giornalisti nel corso della conferenza finale della riunione informale dei ministri degli Esteri europei di Stoccolma. "Non percepisco un'atmosfera da guerra, ma noi siamo persone pacifiche", ha aggiunto riferendosi alle critiche mosse dal ministro Szijiarto, secondo cui ci sarebbe un'atmosfera da guerra in Ue. Proprio il ministro ungherese, nel corso del pomeriggio, ha poi annunciato che Budapest non appoggerà l'introduzione del nuovo pacchetto di sanzioni a Mosca se la banca Otp rimarrà nella lista nera degli sponsor di guerra internazionali. "Posso capire che l'Ungheria abbia delle preoccupazioni sulle sanzioni. Non è un segreto che Budapest non creda nell'efficacia delle sanzioni. Lo hanno detto ogni giorno. Ma non c'è stata alcuna novità al riguardo", ha concluso Borrell. (Beb)