Ucraina: presidenza Ue, facciamo il massimo per nuovo pacchetto sanzioni a Mosca

- La presidenza svedese del Consiglio dell'Ue sta facendo tutto il possibile per facilitare l'adozione dell'undicesimo pacchetto di sanzioni a Mosca. Lo ha detto il ministro degli Esteri svedese Tobias Billstrom nel corso della conferenza finale della riunione informale dei ministri degli Esteri Ue di Stoccolma. "Abbiamo discusso della necessità di continuare ad aumentare la pressione sulla Russia. Il lavoro sull'undicesimo pacchetto di sanzioni è ben avviato. In qualità di presidenza del Consiglio Ue, stiamo facendo del nostro meglio per facilitare l'unità dell'Unione europea su questo tema", ha detto. "Domani avremo un incontro informale con i ministri degli Esteri dell'Ue e il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba. Sarà un'occasione preziosa per ascoltare il suo punto di vista su tutte le questioni rilevanti, tra cui il sostegno dell'Ue, l'attuale situazione sul campo e le modalità per esercitare ulteriori pressioni sulla Russia con ulteriori sanzioni e sforzi per fare in modo che sia garantita la responsabilità dei colpevoli di crimini di guerra", ha concluso. (Beb)