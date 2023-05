Difesa: si insedia comitato per sviluppo e valorizzazione cultura Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi più che mai è necessario far conoscere quanto fa la Difesa perché il poliedrico lavoro delle Forze Armate è il presupposto della sicurezza, pilastro su cui si poggiano democrazia, libertà e pace. Per far questo è necessario raccontare chi siamo, cosa facciamo e soprattutto perché lo facciamo aprendoci alla società civile”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso della riunione di insediamento del Comitato per lo sviluppo e la valorizzazione della cultura della Difesa, è tenuta questo pomeriggio a Palazzo Esercito. Riunione alla quale hanno preso parte anche il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, e i Vertici di tutte le Forze armate della Difesa (Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri). Un tavolo attorno al quale rappresentanti del mondo militare e del mondo civile - dal sistema universitario all’industria di settore, dall’ambiente alla cultura e all’informazione - costruiranno un dialogo serrato, essenziale per consentire alla Difesa di “essere sempre un passo in avanti” in risposta ai repentini cambiamenti imposti dalla costante evoluzione dei mezzi di comunicazione e anche dall’attuale e sempre più complesso quadro geostrategico. (segue) (Com)