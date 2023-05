Italia-Senegal: a Dakar seminari e incontri su fisica sperimentale in collaborazione con Università di Padova (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della sua missione in Senegal, il professore Martin ha rilasciato un'intervista alla trasmissione radiofonica "Radio3 Scienza" in cui, oltre a riferire dei temi affrontati durante i seminari, ha ribadito l'importanza e il rilievo delle iniziative del Maeci a sostegno dell'integrazione dell'Africa nel contesto scientifico internazionale, con particolare riferimento alle attività svolte in questo senso dall'Ambasciata d'Italia a Dakar con il Senegal. La visita ed il programma di attività del professore Martin in Senegal sono stati organizzati dall'addetto scientifico dell'ambasciata d'Italia a Dakar nell'ambito degli 800 anni dell' Università di Padova, fra le attività destinate a incoraggiare la cooperazione scientifica bilaterale e a rafforzare le collaborazioni tra università, enti di ricerca e istituzioni impegnate nell'innovazione. L'ambasciatore Giovanni Umberto De Vito ha ricordato l'importanza che il governo attribuisce all'integrazione dei sistemi di educazione e ricerca dei paesi dell'Africa nell'ambito di partenariati scientifici internazionali. Un'azione che assume particolare rilevanza laddove un'accresciuta partecipazione dei paesi africani ai programmi di ricerca che si conducono nei grandi laboratori internazionali può comportare ricadute positive non solo per lo sviluppo sostenibile dell'Africa ma anche per lo stesso settore produttivo e dell'innovazione nazionale. (Com)