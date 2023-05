Casa: Corrotti (Fd'I Lazio), commissione su eventuale alienazione sede Ater Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione urbanistica e politiche abitative del Consiglio regionale del Lazio è stata convocata per discutere su una possibile alienazione della sede di Ater Roma. "Dopo l'ultimo tentativo fallito da parte di Ater Roma di vendere la sede in lungotevere Tor di Nona, ecco che già fuori ogni tempo massimo l'amministrazione uscente dell'Azienda tenta una nuova trattativa con l'Inail. Una compravendita che lascerebbe dietro di se ombre di cui chiederò lumi nella commissione politiche abitative immediatamente convocata sul tema: ci sono in gioco il futuro dei lavoratori e la fiducia verso le istituzioni da parte dei cittadini laziali". Lo dichiara in una nota Laura Corrotti, consigliere regionale Fratelli d'Italia e presidente commissione urbanistica e politiche abitative. (Com)