Governo: Meloni, abbiamo scelto di essere al fianco di imprese e lavoratori

- Le crisi “sono una grande occasione, perché impongono di scegliere e noi abbiamo avuto il coraggio di fare delle scelte, di essere un governo al fianco delle imprese e dei lavoratori”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Brescia per la chiusura della campagna elettorale. “Abbiamo scelto di essere un governo che sostiene la natalità, che in politica estera non si inchina di fronte a nessuno, che vuole rappresentare una nazione degna, affidabile, seria, credibile”, ha aggiunto. (Rin)