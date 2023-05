Abruzzo: Polizia postale, sostegno ad Asl L’Aquila dopo attacco hacker, indagine per identificare autori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia postale attraverso il Centro operativo sicurezza cibernetica della Polizia postale e il Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche, viste le ultime minacce degli hacker alla sanità abruzzese, dopo l'attacco alla Asl Aquilana, sta supportando – riferisce una nota – i tecnici della Asl dell'Aquila per il ripristino dei servizi nel più breve tempo possibile a tutela di tutti i cittadini e al contempo continua l'intensa attività di indagine volta ad identificare gli autori dell'attacco. (Com)