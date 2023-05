Riforme: Meloni, se Parlamento non approverà, chiederemo a cittadini con referendum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il governo “la riforma costituzionale è una priorità e, se il Parlamento non vorrà approvare con i numeri che servono una riforma di questo tipo, chiederemo ai cittadini con un referendum”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Brescia per la chiusura della campagna elettorale. “Non vi fate prendere in giro – ha proseguito Meloni –, vi diranno che non è una priorità quelli che sono stati al governo con i giochi di palazzo”, perché questa è una riforma che riporta “il potere di scelta dei cittadini al centro delle dinamiche” ed “è quello che faremo”. “Vogliamo governi stabili, che abbiano cinque anni per terminare il lavoro, e scelti dai cittadini, che decidono così le politiche che si portano avanti”, ha aggiunto Meloni. (Rin)