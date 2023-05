Governo: Meloni, non siamo qui per sopravvivere, cambiamo davvero la nazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Noi non siamo qui per sopravvivere, e su questo ci prendiamo un impegno. "O questa nazione la cambiamo davvero, o non c’è bisogno che stiamo al governo, come hanno fatto tutti gli altri”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Brescia per la chiusura della campagna elettorale. “Vi garantisco che, quando avremo finito il nostro lavoro, voi sarete di nuovo fieri di essere italiani”, ha aggiunto Meloni. (Rin)