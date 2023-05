Governo: Meloni, riforma costituzionale è importante per economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riforma costituzionale è “economicamente importante perché avere avuto governi che duravano in media uno-due anni ha significato non avere una strategia su niente”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Brescia per la chiusura della campagna elettorale. Se l’orizzonte è infatti così corto, ha proseguito il presidente del Consiglio, è chiaro che si pensa solo a ciò che abbia un ritorno elettorale. (Rin)