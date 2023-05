Sport: Barelli (FI), in arrivo contributi anti crisi per piscine e impianti sportivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il forte incremento dei costi di gestione degli impianti sportivi, in particolare quelli più energivori come le piscine, ha messo in grave crisi l'intero sistema sportivo italiano. "Per questo motivo, il Dipartimento dello Sport, a breve, pubblicherà le modalità per l'assegnazione di 125 milioni di contributi, di cui 67 milioni per le piscine, a favore delle associazioni e società sportive che gestiscono impianti, per dare supporto agli ingenti oneri”. Lo dichiara in una nota il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli. “Lo sport in Italia esiste perché migliaia di associazioni e società sportive sono impegnate ogni giorno per garantire a giovani e anziani l'attività motoria. I nostri campioni azzurri, fiore all'occhiello del paese, esistono perché le associazioni e le società sportive li hanno avviati, formarti, allenati e guidati al successo”, ha sottolineato Barelli, che ha aggiunto: “Ho il piacere di affermare che il mio grido di allarme è stato recepito e il governo si è dimostrato nei fatti sensibile a sostenere queste indispensabili meravigliose entità senza fine di lucro, cadute in una difficoltà così grave da mettere a rischio la loro esistenza, dapprima a causa della pandemia e poi per il drammatico aumento dei costi dell'energia". “Ringrazio, per la sensibilità dimostrata, il ministro Abodi e il ministro Giorgetti con i quali condivido il senso di gratitudine per il servizio che le associazioni e le società sportive garantiscono ai nostri cittadini", ha concluso Barelli. (Rin)