Amministrative: nel Lazio la carica dei 160 candidati sindaco, si vota in 47 dei 378 Comuni

- I motori sono caldi e tra meno di 48 ore il Lazio avrà 47 nuovi sindaci. Tra volti nuovi e vecchie glorie sono in tutto 160 i candidati a primo cittadino pronti a sfidarsi a partire dalle 7:00 di domenica quando le urne si apriranno ufficialmente e oltre mezzo milione di elettori sarà chiamato a votare. Qualcuno avrà un nuovo sindaco già a partire da martedì, ovvero i 35 Comuni con meno di 15 mila abitanti dove non è previsto il ballottaggio. Altri invece potrebbero dover aspettare la fine del mese per conoscere il volto del loro nuovo primo cittadino. In 12 grandi Comuni, infatti, è previsto un secondo turno di voto il 28 e 29 maggio, e tra questi ci sono anche Latina, capoluogo di provincia che conta 127.861 abitanti e 106.603 elettori; Fiumicino che ne conta 80.738 e dove possono votare in 62.962, e Pomezia con una popolazione di 64.000 persone e 49.545 elettori. Il Comune più piccolo al voto è invece Varco Sabino. Qui su 165 abitanti, di cui 150 aventi diritto e chiamati alle urne, sono ben 50 le persone in corsa per diventare sindaco o consigliere nella nuova amministrazione comunale. (segue) (Rer)