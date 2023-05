Amministrative: nel Lazio la carica dei 160 candidati sindaco, si vota in 47 dei 378 Comuni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attesa sarà più dolce per i tre Comuni del Lazio al voto che conoscono già il nome del loro futuro sindaco, ed è lo stesso dell'attuale. A Cerreto Laziale in provincia di Roma, a Lenola in provincia di Latina e a Valentano in provincia di Viterbo, infatti, in corsa per la guida della città, c'è un unico candidato: il sindaco. In sedici Comuni laziali, invece, si gioca allo spareggio. Tra questi anche a Latina dove i candidati a sindaco sono due. Proprio il capoluogo di provincia sarà teatro di scena dell'ultimo capitolo di un lungo braccio di ferro tra la coalizione del centrodestra e quella del centrosinistra. Tessera elettorale alla mano qui gli elettori potranno scegliere tra Damiano Coletta per il centrosinistra, già sindaco della città oggi commissariata, e Matilde Eleonora Celentano per il centrodestra. (segue) (Rer)