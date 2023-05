Amministrative: nel Lazio la carica dei 160 candidati sindaco, si vota in 47 dei 378 Comuni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E se per tre Comuni al voto il nome del prossimo sindaco è già noto ce ne sono invece cinque che vantano una rosa di sei candidati e oltre. Quattro di questi sono Comuni con meno di 600 abitanti dove si contano fino a otto sfidanti. Tra questi ci sono Cervara con 441 abitanti e otto candidati a guidare la città, Roccagiovine, dove in sei si sfidano per governare il paese che conta 237 elettori, e il Comune di Filettino con sette candidati su 517 abitanti e 466 elettori. Ad ogni modo, per gli elettori dei piccoli Comuni del Lazio, l'attesa non sarà lunga: già martedì, infatti, qui si conosceranno i nomi di chi guiderà le città per i prossimi 5 anni. (Rer)