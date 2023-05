Diritti: Meloni, uteri non si affittano e bambini non si comprano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo investito sulla natalità e sulla difesa delle famiglie perché, senza figli, non c’è un futuro per questa nazione”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Brescia per la chiusura della campagna elettorale. “Voglio un’Italia in cui si può liberamente dire, nel rispetto delle opinioni di ciascuno, che siamo tutti nati da un uomo e da una donna, che gli uteri non si affittano, che i bambini non si comprano perché non sono prodotti da banco che puoi scegliere su un catalogo”, ha aggiunto Meloni. (Rin)