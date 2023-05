Brasile-Suriname: ministro Esteri invita presidente Santokhi a vertice paesi Sudamericani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Brasile, Mauro Vieira, ha incontrato il presidente del Suriname, Chan Santokhi. Lo riferisce una nota del ministero in cui evidenzia che i due "si sono confrontati sulle sfide comuni nella lotta alla criminalità ambientale nella regione". Vieira ha, nell'occasione, invitato il capo di stato surinamese alla prima edizione della Riunione dei presidenti dei Paesi del sud America, organizzata per il prossimo 30 maggio 2023, a Brasilia e al prossimo incontro dell'Organizzazione del trattato di cooperazione amazzonica (Acto) in programma l'8 e il 9 agosto, a Belem, nello stato di Pará. Vieira era accompagnato dall'ambasciatore straordinario per i Cambiamenti climatici, Luiz Alberto Figueiredo Machado. (Brb)