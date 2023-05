Scuola: Fd'I, in Municipio Roma XIII bene consenso informato su educazione sessuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bene l’ordine del giorno, depositato dal consigliere Marco Giovagnorio nel Municipio Roma XIII, "volto alla promozione del consenso informato da sottoporre alle famiglie che potrebbero trovarsi di fronte a corsi di educazione sessuale e sull' identità di genere nelle scuole destinate anche a bambini di fascia d’età 0-6". Lo dichiara, in una nota, il consigliere regionale del Lazio, Maria Chiara Iannarelli, responsabile del dipartimento Famiglia di FdI per Roma Capitale. "Un documento per l’Aula consiliare, che parte dall’Aurelio, ed è in corso di presentazione anche in molti altri Municipi di Roma - aggiunge Iannarelli -. È fondamentale che i genitori vengano informati su queste proposte formative avanzate dalla sinistra capitolina: nell'educazione dei minori va sempre applicato un principio di prudenza nonché rispettata la centralità della famiglia, così come la libertà di esprimere il proprio consenso su temi del genere, elemento previsto dalla normativa in materia”. Sulla questione, interviene anche il consigliere regionale del Lazio, Laura Corrotti di Fd'I. "È anche nostro obiettivo che questo rappresenti il primo atto sul tema, da estendere a tutti i Municipi della Capitale, nonché alle scuole della Regione Lazio, affinché ci sia la massima chiarezza informativa sulle proposte didattiche, mantenendo protagonisti i genitori, i bambini e gli insegnanti", conclude Corrotti. (Com)