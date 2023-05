Governo: Meloni, compattezza data da visione e programma comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il metro per giudicare la compattezza di una maggioranza “è nella velocità delle decisioni che si riescono ad assumere”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Brescia per la chiusura della campagna elettorale. “Noi abbiamo una compattezza che è data da una visione e da un programma comune e dal fatto che noi siamo lì solo ed esclusivamente per realizzare il programma che i cittadini ci chiedono di realizzare”.(Rin)