Fisco: Albano, al lavoro per Terzo settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, al ministero dell'Economia e Finanze, “ho partecipato alla seduta di insediamento del gruppo di studio dedicato alla fiscalità del Terzo settore, nato dalla volontà dei viceministri di Fratelli d'Italia Maurizio Leo e Maria Teresa Bellucci”. Così in una nota il sottosegretario all'Economia e Finanze, Lucia Albano. “Il governo Meloni è consapevole del ruolo fondamentale che assume il Terzo settore nel conseguimento di obiettivi di utilità sociale e interesse generale; per questo, ritiene prioritario dirimere alcune questioni legate al fisco, da riesaminare e migliorare a cinque anni dall'entrata in vigore del codice del Terzo settore", aggiunge Albano. (Rin)