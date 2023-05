Iraq: leader curdo Barzani, ottimista sul superamento delle controversie tra Erbil e Baghdad (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Baghdad ed Erbil sono stati a lungo contrapposti per un contenzioso petrolifero durato diversi anni. Dal 2017, dopo le tensioni relative al referendum sull’indipendenza del Kurdistan organizzato da Erbil e dichiarato incostituzionale da Baghdad, il governo curdo ha agito in maniera indipendente nelle attività di estrazione ed esportazione di greggio e gas, sfruttando la mancanza di un regolamento preciso per l’uso delle risorse del Paese. Tuttavia, anche a seguito della nomina di Mohammed Shia al Sudani alla presidenza del governo, Baghdad ed Erbil sembrano assistere ad un progressivo riavvicinamento. Nel mese di marzo scorso, Al Sudani, in visita nella regione autonoma, aveva affermato di aver avuto colloqui “proficui e costruttivi”. “Abbiamo riscontrato un'interazione positiva con i nostri passi volti a realizzare il programma di governo e abbiamo anche percepito un serio desiderio di lavorare insieme per realizzare le aspirazioni dei nostri cittadini”, aveva dichiarato il premier iracheno, aggiungendo: “Tutti i problemi possono essere risolti se c’è una reale volontà”. (Irb)