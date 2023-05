© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEL’assessora ai Servizi Civici e Generali Gaia Romani porta i saluti dell'Amministrazione comunale all'evento "Exploring Bandiere Arancioni", organizzato dal Touring Club Italiano in collaborazione con il Comune di Milano. Castello Sforzesco, Cortile delle Armi (ore 12)Inaugurazione della mostra "In Archivio. La Più Grande Milano", promossa nella cornice del ricco palinsesto di iniziative dal titolo "Dai Borghi alla Città, dalla Città ai Quartieri" di Milano è Memoria, e del progetto Muri d'artista, curato da Isorropia Homegallery e Rossella Farinotti.Cittadella degli Archivi, via Gregorovius 15 (ore 17)REGIONEIl presidente Attilio Fontana interviene alla 73 esima Assemblea di FederalberghiCentro Congressi Giovanni XXIII Viale papa Giovanni XXIII 106 Bergamo (ore 10)L'assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, partecipa all'inaugurazione del parco giochi inclusivo finanziato con fondi regionali. Sarà presente anche il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli.via Verdi, Telgate Bg (ore 11:30)Il presidente Attilio Fontana interviene all’assemblea di formazione distrettuale Rotary -Ville Ponti Varese (ore 12)L'assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, è presente sul treno storico dedicato Giovanni Testori, nell'ambito dell'iniziativa “In treno con Testori” organizzata in occasione del centenario della nascita del grande scrittore lombardo. Il convoglio d'epoca effettua domani diverse corse tra Novate Milanese e Milano Cadorna.stazione ferroviaria di Novate Milanese, piazza Giovanni Testori (ore 14:25)L’assessore a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori, partecipa all'incontro “Andrea Stella, spirito libero al timone pronto a salpare per il giro del mondo” nell'ambito della manifestazione “Ponte in fiore”.Teatro “Vittoria” piazza della Vittoria - Ponte in Valtellina/So (ore 18)VARIEManifestazione di Cgil, Cisl e Uil per rivendicare una nuova stagione del lavoro e dei diritti. Dal palco si alternano le testimonianze delle delegate e dei delegati e gli interventi della segretaria confederale Cisl Daniela Fumarola e dei segretari generali Cgil e Uil Maurizio Landini e PierPaolo Bombardieri.Partenza da Piazza Castello (ore 9) Interventi dall'Arco della Pace (ore 10:30)Il ministro del Turismo Daniela Santanchè partecipa alla 73ma assemblea FederalberghiCentro Congressi Giovanni XXIII Viale papa Giovanni XXIII 106 Bergamo (ore 10:30)conferenza stampa Usb gli operai si uniscono agli studenti contro il caro affittiPiazza della Scala (ore 11) (Rem)