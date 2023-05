Ucraina: Borrell, Putin non abbandonerà il suo obiettivo, continuare a sostenere Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stoccolma - La Russia non abbandonerà la sua intenzione di sottomettere l'Ucraina. A dirlo è l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, nel corso della conferenza stampa finale della riunione informale dei ministri degli Esteri europei di Stoccolma. "È chiaro che Putin non ha intenzione di abbandonare il suo obiettivo di sottomettere l'Ucraina e continuerà a bombardare, attaccare, distruggere il Paese", ha detto. "I ministri sono stati concordi nel sottolineare l'importanza di continuare a sostenere l'Ucraina. Continuare a sostenere Kiev è e rimane la nostra priorità, per fornire all'Ucraina i mezzi per difendersi e costruire la capacità di resistenza necessaria per sconfiggere la Russia. Non ci stancheremo, sosterremo l'Ucraina fino a quando sarà necessario", ha concluso.(Beb)