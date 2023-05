Turchia: presidente Mezzaluna rossa si dimette dopo le critiche di Erdogan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Mezzaluna Rossa turca (associazione nota in turco come Kizilay), Kerem Kinik si è dimesso, oggi. Lo ha fatto sapere la stessa organizzazione umanitaria sul proprio profilo Twitter, specificando che il vice presidente Fatma Meric Yilmaz fungerà da presidente del consiglio di amministrazione fino all'assemblea generale straordinaria. Kinik era a capo della Mezzaluna rossa dal 2016. Secondo quanto riferito dal quotidiano turco con sede a Istanbul “Cumhuriyet”, l’uomo si è dimesso dopo che, ieri, il capo dello Stato Recep Tayyip Erdogan lo aveva criticato durante una trasmissione televisiva per una questione riguardante la vendita di tende alle aree terremotate colpite dal devastante sisma del 6 febbraio scorso. In particolare, l'organizzazione umanitaria turca avrebbe venduto tende destinate ai terremotati ad altre associazioni. "La questione mi ha disturbato molto, la Mezzaluna rossa non può essere coinvolta in una situazione del genere vendendo tende. L’abbiamo sempre incoraggiata a diventare più efficiente, soprattutto nella produzione di tende. Kizilay non dovrebbe avere alcun tipo di problema soprattutto quando si parla di tende", aveva dichiarato Erdogan. Da parte sua, il presidente dimissionario ha prima affermato di essere a conoscenza della vendita e l'ha descritta come legale, sostenendo che una filiale dell'agenzia aveva condotto la vendita. Successivamente, però, ha negato di essere a conoscenza della vendita e ha detto che l'avrebbe impedita se l'avesse saputo in anticipo.(Tua)