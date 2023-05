Ucraina: Borrell, non vogliamo che diventi una seconda Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue non vuole che l'Ucraina diventi una seconda Bielorussia. A dirlo l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di difesa, nel corso della conferenza stampa finale della riunione informale dei ministri degli Esteri europei di Stoccolma. "C'è un aggressore e un aggredito. L'Ucraina è una vittima e la Russia è l'aggressore. La Russia non vuole smettere di combattere e l'Ucraina non può smettere di combattere, se vuole continuare a esistere come nazione", ha detto. "Gli ucraini vogliono la pace, noi vogliamo la pace, ma non vogliamo che l'Ucraina diventi una seconda Bielorussia. Ed è per questo che la formula di pace del presidente Zelensky, in questo momento, è l'unico quadro completo per una pace giusta e sostenibile in Ucraina", ha concluso. (Beb)