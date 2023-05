Difesa: l'Aeronautica militare riunisce istituzioni e industria per discutere sugli scenari futuri (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In termini di sviluppo tecnologico è intervenuto anche Franco Ongaro, Chief Technology and Innovation Officer di Leonardo, secondo cui esiste una grande distanza tra “lo sviluppo di un’idea che funziona e l’industralizzazione di quell’idea”, perché produrre su scala è davvero l’elemento “sfidante”. Anche la dimensione spaziale è stata al centro del dibattito. Domitilla Benigni, Chief Executive Officer e Chief Operating Officer di Elettronica, ha osservato come lo spazio sia diventato un dominio fondamentale anche sotto l’aspetto della sicurezza. Nell’ambito della minaccia cyber, bisogna proteggere tutto quello che riguarda i sistemi in ambito spaziale, vulnerabili per attacchi tradizionali da parte nemica ma anche per gli attacchi informatici, ha osservato. Per rendere resilienti tali sistemi, “dobbiamo concentrarci sul dominio elettromagnetico del cyberspazio”, con una maggiore collaborazione con altre aziende, ha aggiunto Benigni. (Res)