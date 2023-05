Lazio: fondi per spettacoli, fiere e Comuni balneari, ok giunta variazione bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta regionale del Lazio, presieduta da Francesco Rocca, ha approvato la proposta di legge inerente la "variazione al bilancio di previsione finanziario 2023-2025", grazie alla quale sono stati ridistribuiti fondi frutto di economie. Nello specifico, 2 milioni e 500 mila euro sono stati stanziati per la valorizzazione e la promozione economica del litorale laziale, in particolare dei Comuni del litorale laziale per la manutenzione e la pulizia delle spiagge libere in vista dell'avvio della stagione estiva. Quattro milioni di euro sono stati, invece, stanziati a favore di Laziocrea e dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (Arsial), per l'organizzazione di eventi, spettacoli dal vivo, sagre e fiere durante la stagione estiva. Nei prossimi giorni sarà pubblicato l'avviso pubblico per accedere a questi fondi. (segue) (Com)