Lazio: fondi per spettacoli, fiere e Comuni balneari, ok giunta variazione bilancio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di particolare interesse anche i fondi destinati al settore dello sport. Con 500 mila euro si è deciso di finanziare la promozione e la realizzazione dei Campionati europei di atletica leggera che si disputeranno a Roma dal 7 al 12 giugno 2024, mentre 140mila euro sono destinati allo svolgimento del servizio di trasporto su gomma dei numerosi spettatori previsti a ottobre nella Capitale in occasione dell'attesa Ryder Cup di golf. "Si tratta di un provvedimento estremamente importante, perché con questi fondi vogliamo sostenere le attività di promozione culturale, sociale e ambientale, valorizzando il patrimonio regionale e i prodotti tipici ed enogastronomici del nostro territorio", ha dichiarato l'assessore al Bilancio, Giancarlo Righini. "Vale la pena sottolineare l'importanza dei fondi destinati ai 24 comuni costieri (compreso il X municipio di Roma e le due isole pontine, Ponza e Ventotene), risorse utili per la manutenzione e la pulizia delle spiagge libere, che contribuiranno alla valorizzazione del settore turistico-balneare, vettore di sviluppo e ricchezza", ha spiegato l'assessore allo Sviluppo economico, Roberta Angelilli. (Com)