Cina: corruzione, ex giudice Corte suprema Shen Deyong si dichiara colpevole di tutte le accuse

- Shen Deyong, ex giudice della Corte suprema cinese, si è dichiarato colpevole di tutte le accuse nel processo per corruzione tenuto a suo carico dalla Corte intermedia di Ningbo, nella provincia orientale di Zhejiang. Lo riporta oggi l'agenzia di stampa statale "Xinhua", precisando che Shen è stato accusato di concussione e di aver percepito 9,3 milioni di dollari di tangenti dal 1995 al 2022. Il verdetto a carico del funzionario sarà emesso in un secondo momento. Shen, 69 anni, ha ricoperto posizioni chiave nel Partito comunista e nel sistema giudiziario cinese per quasi 40 anni. È diventato vicepresidente della Corte Suprema nel 1998, dopo aver scalato i ranghi del sistema giudiziario nella provincia sud-orientale del Jiangxi. Nel 2006 ha lavorato come direttore del dipartimento disciplinare di Shanghai, acquisendo notorietà per la gestione del caso di corruzione che ha visto protagonista l'ex sindaco della municipalità, Chen Liangyu. Ha assunto l'incarico di vicepresidente esecutivo della Corte suprema due anni dopo, devolvendo il suo mandato soprattutto all'aumento della cooperazione giudiziaria con la Regione amministrativa speciale di Hong Kong.(Cip)