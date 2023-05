Roma: no fly zone, tiratori scelti e divieto droni, città blindata per Zelensky

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- No fly zone, tiratori scelti e divieto di sorvolo per i droni. E' una Roma blindata quella che si prepara ad accogliere l’arrivo del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, previsto per domani. Per l'occasione la questura di Roma ha varato un piano sicurezza, con servizi ad ampio raggio in tutta la Capitale, assicurati da un ingente dispositivo di forze dell'ordine. Verranno effettuate bonifiche con cinofili e artificieri nei luoghi sensibili, nonché controlli anche nel sottosuolo, con ispezione delle reti fognarie. Sorvegliati anche il Tevere con la polizia fluviale e i parchi, dove la vigilanza verrà assicurata anche dal reparto a cavallo, mentre il controllo dal cielo sarà realizzato con gli elicotteri della Polizia di Stato. I luoghi interessati dalla visita del presidente ucraino vedranno impegnate varie squadre di tiratori scelti. (segue) (Rer)