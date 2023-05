Roma: no fly zone, tiratori scelti e divieto droni, città blindata per Zelensky (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In campo anche le unità antiterrorismo di polizia di Stato e Arma dei carabinieri (Uopi, Api E Sos). Numerosi controlli sono previsti anche nelle stazioni ferroviarie, agli aeroporti, e sulle principali arterie stradali e autostradali. Per tutta la durata della visita sarà prevista una "No fly zone" e sarà impedito il sorvolo da parte di droni non autorizzati. Infine, a partire da domani sarà istituita, presso la sala operativa della Questura di Roma, nell’area riservata alla gestione dei grandi eventi, una task force, dove verranno coordinati tutti i servizi di ordine e sicurezza pubblica. Zelensky a Roma incontrerà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e Papa Francesco. Si tratterà della prima visita in Italia di Zelensky dall'inizio dell'invasione russa. (Rer)