Nord Macedonia: al via i lavori preparatori sulla tratta Prilep-Bietola del Corridoio X-d

- E' avvenuta oggi in Macedonia del Nord la posa della prima pietra della futura sezione autostradale Prilep-Bitola, tratta di quasi 40 chilometri che fa parte del Corridoio paneuropeo X-d. Lo riporta l'agenzia di stampa "Mia". "Per la prima volta in 30 anni, ci colleghiamo con l'Est e l'Ovest attraverso infrastrutture moderne. Stiamo diventando un vero e proprio crocevia nei Balcani", ha affermato il premier macedone Dimitar Kovacevski, presente alla cerimonia di inaugurazione che dà il via ai lavori preparatori e alle indagini geotecniche sul terreno. "La costruzione dei corridoi VIII e X-d significa ottomila nuovi posti di lavoro, nuovi investimenti per 1,3 miliardi di euro e una crescita nominale del Pil del 2 percento nei prossimi 5 anni. Questi progetti sono di interesse nazionale e strategico e ne beneficeranno i cittadini, l'economia e i Paesi collegati da questo corridoio", ha sottolineato il premier. (Seb)