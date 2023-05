Amministrative: in Piemonte Pianezza per la prima volta il doppio turno e a Ivrea è test alleanza tra M5s-Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle elezioni amministrative del prossimo 14 e 15 maggio per la prima volta Pianezza (Piemonte) avrà un possibile doppio turno di votazione. Il motivo è il superamento dei 15 mila abitanti. E' questa la novità più importante della prossima tornata elettorale in Piemonte, prevista questo fine settimana. Saranno oltre 190 mila i Piemontesi chiamati al voto per scegliere il sindaco in 70 comuni di cui quattro sopra i 15 mila abitanti. Oltre a Pianezza, saranno Orbassano, Novi Ligure e Ivrea gli altri comuni dove si potrebbe andare al ballottaggio il 28 e il 29 maggio. E' proprio in quest'ultimo Comune il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico tenteranno una nuova sfida compatta contro il centrodestra: un test in vista p delle prossime elezioni regionali. (segue) (Rpi)