Amministrative: in Piemonte Pianezza per la prima volta il doppio turno e a Ivrea è test alleanza tra M5s-Pd (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato scelto dai Pentastellati e dai Dem Matteo Chiantore sfiderà il sindaco uscente Stefano Sertoli: ex centrodestra e ora sostenuto dal Terzo Polo. Il centrodestra invece sosterrà il giovane 22enne Andrea Cantoni. Ad Orbassano invece cercherà la riconferma la sindaca uscente Cinzia Bosso in quota centrodestra. Situazione caotica invece a Novi Ligure con 6 candidati sindaci e il centrodestra spaccato in due dopo la caduta della giunta uscente guidata da Gian Paolo Cabella e l'arrivo di un commissario. In Piemonte ci sarà anche il comune più piccolo al voto in questa tornata elettorale, si tratta di Castelmagno (Cuneo) con soli 53 abitanti. (Rpi)