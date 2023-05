Difesa: Goretti, percorso comune per requisiti operativi e addestramenti nel progetto Tempest

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi coinvolti nel Global combat air programme (Gcap), finalizzato allo sviluppo del Tempest, un aereo da caccia di nuova generazione entro il 2035, devono seguire un percorso comune per i requisiti operativi e gli addestramenti. Lo ha detto il capo di Stato maggiore dell’Aeronautica Militare, Luca Goretti, a margine della “Aerospace Power Conference” in corso a Roma. Il progetto vede coinvolti Italia, Regno Unito e Giappone. In questo percorso, ha aggiunto Goretti, i capi di Stato maggiore possono aiutare i rispettivi ministeri ad avere una visione globale più precisa di come si svolge il progetto. “Come gestire i requisiti operativi e gli addestramenti, in questo dobbiamo seguire un percorso comune, dobbiamo preparare i nostri ministeri affinché possano avere una migliore visione della situazione in corso”, ha detto Goretti.(Res)