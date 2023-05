Tlc: Eqt Infrastructure acquisisce 60 per cento rete Wind Tre, valore 3,4 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eqt è lieta di annunciare che il fondo Eqt Infrastructure ha firmato un accordo per l'acquisizione di una partecipazione del 60 per cento in un'entità di nuova costituzione, che possiederà e gestirà l'infrastruttura di rete mobile e fissa di Wind Tre. L'attuale proprietario di Wind Tre, Ck Hutchison, rimarrà investito insieme a Eqt Infrastructure e deterrà una quota del 40 per cento nella società. La transazione – riferisce una nota – conferisce alla nuova società un valore aziendale di 3,4 miliardi di euro. A seguito dello scorporo dall’operatore italiano di telecomunicazioni Wind Tre, la società sarà proprietaria e gestirà la più grande rete mobile del Paese e un portafoglio di asset, tra cui antenne radio, stazioni base, rete di trasporto e contratti associati. La società sarà la prima rete di accesso indipendente in Europa focalizzata principalmente sulla telefonia mobile e dedicata alla fornitura di servizi wholesale agli operatori mobili attraverso la sua rete all'avanguardia, che alla fine del 2022 coprirà circa il 67 per cento dell'Italia con ricezione 5G. Benoit Hanssen, nuovo Amministratore delegato della società, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di collaborare con Eqt Infrastructure per guidare lo sviluppo di uno dei principali operatori indipendenti nelle reti di accesso radio multi-tenant a livello globale. Siamo orgogliosi di essere uno dei primi operatori in Europa ad aver progettato una transazione così innovativa in collaborazione con una società di investimento esperta e rinomata". La transazione è soggetta alle consuete approvazioni normative e si prevede che si concluda entro sei-nove mesi. (Rin)