Milano: domani al via raccolta firme di Fd'I per rendere l'utero in affitto reato universale

- Fratelli d'Italia darà il via domani a Milano ( dalle ore 10 alle ore 13 ai banchetti in Via Fauchè; P.le Lagosta; in V.le Papiniano e in Via B. Marcello) a una raccolta firme per sostenere la proposta di legge per rendere l'utero in affitto reato universale. Ad accogliere militanti, simpatizzanti e semplici cittadini ci saranno il coordinatore città di Milano On. Stefano Maullu, i deputati Grazia Di Maggio, Riccardo De Corato e Andrea Mascaretti, il Capogruppo al Consiglio Comunale Riccardo Truppo, il Consigliere Chiara Valcepina e altri parlamentari e consiglieri regionali, comunali e di municipio. La sottoscrizione, per la quale si può firmare anche online all'indirizzo nouteroinaffitto.it, viene spiegato in una nota del partito, nasce sull'onda della proposta di legge presentata da Fratelli d'Italia per rendere il ricorso alla maternità surrogata reato universale e quindi perseguibile penalmente in Italia anche se commesso all'estero. Il testo base della proposta è già stato approvato in Commissione Giustizia alla Camera e passerà adesso al vaglio nelle aule di Camera e Senato. "Fratelli d'Italia - prosegue la nota - lavora da tempo per mettere un freno alla pratica aberrante della maternità surrogata, la forma di schiavitù del terzo millennio che umilia il corpo delle donne e trasforma i bambini in una merce. La proposta di legge, presentata nel 2018, finora era rimasta chiusa nei cassetti. Con la maggioranza scaturita nella vittoria alle elezioni politiche finalmente ha preso il via la sua discussione". (Com)