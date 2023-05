Viabilità: Sulla A8 chiuso dalle 22 di lunedì tratto A9-Castellanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- Sulla A8 Milano-Varese e sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di manutenzione, dalle 22 di lunedì 15 alle 5 di martedì 16 maggio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: Sulla A8 Milano-Varese, sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la A9 Lainate-Como-Chiasso e Castellanza, verso Varese. Pertanto, dopo la deviazione obbligatoria sulla A9 verso Chiasso, uscire allo svincolo di Saronno e, alla prima rotatoria, immettersi sulla SP233 seguendo le indicazioni per Monza e Legnano poi, alla seconda rotatoria, proseguire verso Varese sulla SS527 per circa 7 km e rientrare sulla A8 allo svincolo di Castellanza. Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso sarà chiuso, per chi proviene da Chiasso, il ramo di allacciamento sulla A8 Milano-Varese, verso Varese. In alternativa, anticipare l'uscita sulla A9 allo svincolo di Saronno e, alla prima rotatoria, immettersi sulla SP233 seguendo le indicazioni per Monza e Legnano poi, alla seconda rotatoria, proseguire verso Varese sulla SS527 per circa 7 km ed entrare sulla A8 allo svincolo di Castellanza.(Com)