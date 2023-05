Brasile: Lula ordina ritirata transenne a protezione della residenza presidenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha ordinato la rimozione delle transenne metalliche e barriere di cemento montate a protezione dei palazzi Alvorada e Jaburu, sedi delle residenze ufficiali di presidente e vicepresidente. Le strutture erano state montate nel 2013 per volere dell'allora presidentessa, Dilma Rousseff, e conservate dai suoi successori, Michel Temer prima e Jair Bolsonaro poi. Il 10 maggio erano state rimosse le transenne intorno al palazzo presidenziale del Planalto. Nell'occasione, il presidente aveva parlato di "un atto simbolico che rimanda al fatto che la democrazia è tornata". "Il palazzo non ha bisogno di essere circondato da transenne, il popolo può venire a manifestare. Sono contro ogni tipo di barriera. Ero contro il muro di Berlino, sono contro il muro tra Israele e Palestina e sono stato conto al muro tra Stati Uniti e Messico voluto dall'ex presidente Usa, Donald Trump. È un esempio, un simbolo. Siamo democratici", affermava il capo dello stato in una conferenza stampa. (Brb)