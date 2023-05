Milano: Roggiani (Pd), grande dispiacere per la scomparsa improvvisa del sindaco Moretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con grande dispiacere ho appreso della scomparsa improvvisa del sindaco di Peschiera Borromeo Augusto Moretti. In questo momento così difficile, a nome di tutta la comunità delle democratiche e dei democratici milanesi, mi stringo al dolore della famiglia. Porgo le più sentite condoglianze anche alla comunità di Peschiera Borromeo". Lo afferma su Facebook la deputata e segretaria del Pd Milano Silvia Roggiani, in seguito all'improvvisa scomparsa di Augusto Moretti, sindaco di Peschiera Borromeo. (Com)