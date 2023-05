Roma: manifestazioni podistiche e lavori in via Prenestina, bus deviati nei prossimi giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Manifestazioni podistiche e lavori in via Prenestina: sono diversi gli eventi previsti ne prossimi giorni a Roma, con possibile deviazioni dei bus. Lo rende noto Roma servizi per la mobilità. In particolare, domenica, dalle 7 per una manifestazione podistica, saranno chiuse al traffico via Columbia, via Cambridge, viale Heidelberg, via Montpellier, via Cracovia, via Salamanca, viale Pietro Gismondi, viale dell'Archiginnasio, viale Guido Carli, via di Grotte Portella. Bus deviati fino al termine dell'evento. Domenica, dalle 7:30, una manifestazione podistica è in programma tra piazza Meninio Agrippa, viale Gottardo, via di Monte Sacro e via Nomentana (altezza ingresso parco dell'Aniene). Bus deviati fino al termine dell'evento. (segue) (Com)