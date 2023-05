Roma: manifestazioni podistiche e lavori in via Prenestina, bus deviati nei prossimi giorni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per lavori sui binari, martedì e mercoledì prossimi, da inizio a fine servizio, sarà chiusa la corsia tranviaria di via Prenestina tra viale Togliatti e via Bresadola. Modificata la circolazione del tram 14. In arrivo da Termini i convogli percorreranno via Bresadola e l'itinerario del tram 5 fino a piazza dei Gerani. Stessa cosa per le vetture in partenza dalla stessa piazza dei Gerani che seguiranno il percorso della linea 5 fino a via Prenestina per poi tornare sul normale itinerario. Tra via Bresadola e via Prenestina sarà in strada la navetta sostitutiva 514. Da martedì prossimo, per lavori di scavo, sarà chiusa al transito piazza Annibaliano. Fino al termine del cantiere deviate le linee di bus. (Com)