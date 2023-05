Difesa: capo Stato maggiore britannico, grande lavoro dei Paesi coinvolti in progetto per nuovo Tempest

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C’è un grande lavoro in corso in tutti i tre i Paesi coinvolti nel Programma di nuova generazione Global combat air programme (Gcap) che deve sviluppare il caccia Tempest. Lo ha detto il capo di Stato maggiore britannico, ammiraglio Tony Radakin, a margine della “Aerospace Power Conference” in corso a Roma. “C’è un grande lavoro in corso in tutti i tre i Paesi per sviluppare un trattato relativo alla creazione di un’organizzazione industriale comune per consegnare il nuovo sistema aereo”, ha detto il capo di Stato maggiore britannico. “Tre aeronautiche (di Italia, Regno Unito, Giappone) saranno in partenariato strategico per la maggior parte di questo secolo”, ha osservato Radakin.(Res)