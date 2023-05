Salute: domani al Campus Bio-medico di Roma il convegno sui benefici dell’attività fisica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, 13 maggio, dalle ore 9 alle ore 13, presso l’università Campus Bio-Medico di Roma, si terrà la quinta edizione dell’iniziativa “Run for liver” con il convegno medico “Sport, prevenzione e salute. Gli effetti benefici del movimento nella sindrome metabolica” nel corso del quale si parlerà, in ottica One health, di costanza nell’affrontare dieta e attività fisica, dell’associazione tra l’insorgenza di patologie croniche con la vita sedentaria e gli eccessi di alimenti ricchi in zuccheri e sali, dell’importanza dell’attività fisica nella prevenzione delle malattie cardiovascolari e metaboliche. È in programma una tavola rotonda alla quale, dopo l’avvio ai lavori da parte di Antonio Picardi Internista epatologo, e l’introduzione di Domenico Mastrolitto, direttore generale di Campus bio-medico Spa, sul Social green masterplan del Campus Bio- medico, interverranno: Giovanni Galati, Internista epatologo; Umberto Vespasiani Gentilucci, internista epatologo; Paolo Gallo, internista epatologo; Erika Lemme, medico dello sport; Paolo Gallo, cardiologo; Manon Khazrai, nutrizionista; Silvia Manfrini, endocrinologa e diabetologa; Vincenzo Bruni, chirurgo bariatrico. Tutti i professionisti sono medici della Fondazione Policlinico universitario Campus Bio-medico e docenti dell'università Campus Bio-medico di Roma. Parteciperà, inoltre, Titti Di Salvo, presidente del Municipio Roma IX Eur, con un contributo sulla centralità del partenariato pubblico-privato nel contesto della Terza missione universitaria. Nel corso dell’evento sono previsti dei consulti medici gratuiti e sarà possibile esplorare, passeggiando o correndo con il supporto della società sportiva universitaria e degli Adidas Runners, la Riserva Naturale di Decima Malafede, nei cui pressi sorge il Campus Bio-medico. La manifestazione ha ottenuto il patrocinio del Municipio IX Roma Eur, dell’Epac, Onlus di riferimento per i malati di epatite e delle malattie del fegato e della Fire, Fondazione italiana per la ricerca in epatologia onlus. (Rin)