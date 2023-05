Spagna: popolari, elezioni di maggio sono un voto di sfiducia contro Sanchez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni regionali e comunali del 28 maggio prossimo rappresentano un "voto di sfiducia" contro il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez. Lo ha detto la segretaria generale del Partito popolare (Pp) spagnolo, Cuca Gamarra, sostenendo la candidata del partito a sindaca di Jerez de la Frontera, in provincia di Cadice, María José García Pelayo. Gamarra ha poi attaccato il premier in merito al partito indipendentista basco Bildu, che spesso ha sostenuto l'esecutivo nel corso della legislatura, per aver inserito nelle sue liste 44 persone legate all'ex organizzazione terroristica Eta. "Questi sono i partner di Pedro Sanchez", ha detto Gamarra, che ha esortato a "porre fine al fatto che nel nostro Paese la governabilità della Spagna è nelle mani di chi non solo vuole romperla, ma anche di chi è capace di includere nelle proprie liste persone come i terroristi". (Spm)