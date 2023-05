Milano: è uno statunitense di 29 anni l'aggressore di una donna in via Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È un cittadino statunitense 29 enne affetto da pregresse asserite patologie psichiatriche l'uomo che nel pomeriggio del 10 maggio ha aggredito una doona nella sua casa di via Washington . È quanto emerge dagli approfondimenti investigativi condotti dai Carabinieri del Comando Provinciale di Milano. L’uomo, che al momento dell’arresto era privo di documenti, aveva dichiarato di essere un 22 enne gambiano. I genitori dell’americano, contattati dai Carabinieri, ne avevano denunciato la scomparsa da alcuni giorni, temendo per le sue condizioni di salute. (Com)