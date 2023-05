Speciale infrastrutture: Pd Roma, verso chiusura percorso partecipativo su regolamento telefonia mobile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 22 maggio si concluderà il percorso partecipativo sul regolamento per la localizzazione, l'installazione e la modifica degli impianti di telefonia mobile. Lo dichiarano il presidente della Commissione Roma Capitale, Riccardo Corbucci, e il vicepresidente della commissione Urbanistica di Roma Capitale, Antonella Melito, che in una nota spiegano: "Il 26 gennaio 2023 la Giunta capitolina ha approvato lo schema di Regolamento per la localizzazione, l'installazione e la modifica degli impianti di telefonia mobile e tecnologie assimilabili con l'obiettivo di tutelare, in primis, la salute dei cittadini assicurando la corretta distribuzione a livello urbanistico, territoriale e ambientale degli impianti e minimizzando l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e contemporaneamente di proteggere i beni d'interesse storico, artistico, culturale, paesaggistico, ambientale e naturalistico prevedendo una serie d'interventi sinergici. Con l'approvazione dello schema di regolamento - proseguono Corbucci e Melito - la Giunta ha contestualmente disposto l'avvio di un percorso d'informazione e partecipazione consultiva della cittadinanza, per la definizione condivisa del nuovo regolamento, che si concluderà a breve. Tutti i cittadini hanno la possibilità, infatti, di presentare, entro il 22 maggio 2023, il loro contributo partecipativo o memorie alla definizione dello schema di regolamento compilando il form online, oppure, in alternativa, tramite l'inoltro di pec all'indirizzo mail del Dipartimento Pau, indicando il seguente oggetto: "Contributo per la definizione dello schema di Regolamento per la localizzazione, l'installazione e la modifica degli impianti di telefonia mobile e tecnologie assimilabili", concludono i consiglieri capitolini. (Com)