Speciale infrastrutture: Germania-Italia, l'ambasciatore Varricchio in visita alla fiera Transport Logistic di Monaco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia a Berlino, Armando Varricchio, ha visitato la fiera Transport Logistic che, in corso a Monaco di Baviera, rappresenta “un evento di primo livello internazionale in tema di logistica, mobilità, IT e gestione delle catene di approvvigionamento”. È quanto comunicato dall'ambasciata d'Italia in Germania. La missione aggiunge: “Il sistema Italia garantisce all'appuntamento una presenza robusta, che conta su 158 espositori e sullo stand istituzionale di Ice, realizzato in collaborazione con Assotrasporti in rappresentanza di 16 autorità portuali”. Alla fiera, vi è inoltre una “importante presenza istituzionale dall'Italia”, con la partecipazione del viceministro delle Infrastrutture e della Mobilità Edoardo Rixi, del presidente della regione Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, del sindaco di Genova Marco Bucci e dell'assessore a Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, Turismo, Commercio della regione Emilia-Romagna, Andrea Corsini. L'ambasciatore Varricchio, che nell'occasione ha incontrato Rixi, ha partecipato alla conferenza “From Italy to Germany and back again: How we can make our joint supply chains more sustainable and safer in the future”. L'evento è stato organizzato dalla Camera di commercio italo-tedesca (Italcam), con la partecipazione dei presidenti delle autorità portuali di Trieste, Genova e Venezia. Nell'incontro sono stati affrontati i cambiamenti in corso nel mondo della logistica e delle catene di approvvigionamento, in relazione a nuove sfide e opportunità per il trasporto di merci. Si tratta di un fenomeno che riguarda da vicino anche le connessioni tra Italia e Germania, con nuove possibilità di sviluppo dei collegamenti intermodali e il crescente ruolo delle piattaforme logistiche distribuite nel Nord Italia. (Com)